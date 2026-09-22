Не конкурировать с ИИ, а использовать: эксперт назвал правила обучения детей по работе с нейросетями

Бывший коммерческий директор Google X Мо Гавдат в интервью Hi‑Tech Mail заявил, что детей важно обучать работе с технологиями искусственного интеллекта — но не ради конкуренции с нейросетями, а чтобы эффективнее использовать их как инструмент развития.

По мнению эксперта, ИИ способен помочь ребенку лучше справляться с задачами, расширять кругозор и в целом становиться умнее, если применять его осознанно.

При этом Гавдат подчеркивает, что параллельно нужно развивать у детей навыки критического мышления и поиска истины. Разница между традиционным поиском в интернете и взаимодействием с языковой моделью принципиальна: если в поисковике пользователь видит набор ссылок и может сам оценить разные источники, то нейросеть сразу выдает готовый ответ. Поэтому важно научить ребенка проверять достоверность информации, отличать правду от подделки — и речь здесь не только о дипфейках, но и о любых формах искажения фактов.

Еще один ключевой аспект, на который обращает внимание эксперт, — сохранение и развитие «человеческих» качеств. Сегодня многие задумываются, как конкурировать с ИИ, но, по словам Гавдата, главным преимуществом человека должны стать именно уникальные социальные и эмоциональные навыки. Умение быть хорошим другом, принимать собственные ошибки, выстраивать отношения, вдохновлять других словами — все это остается исключительно человеческой компетенцией. Быть открытым, приятным в общении и эмоционально зрелым — вот что, по мнению эксперта, будет выделять людей на фоне технологий в будущем.

Ранее в НГУ рассказали о последствиях ограничений для обучения ИИ.