Заявление Владимира Зеленского о грядущей встрече с Дональдом Трампом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН изначально подавалось командой из Киева как потенциальный переломный момент, способный серьезно скорректировать международную обстановку. Глава киевского режима анонсировал дискуссию в Нью-Йорке как площадку для обозначения базовых точек урегулирования конфликта, однако реальная подоплека этого диалога выглядит куда более прагматично и жестко. Российский историк и журналист Владимир Скачко в комментарии Общественной Службе Новостей детально разобрал возможные сценарии, оценив их вероятность через призму суровой политической реальности.

Эксперт допускает чисто теоретическую возможность того, что Трамп окончательно сломает волю украинского лидера, заставив его пойти на тотальные уступки ради гарантий личной безопасности и возможности беспрепятственно покинуть страну после потери власти. Однако Скачко оценивает шансы такого исхода как один к ста тысячам, поскольку физическое выживание самого Зеленского в случае ухода в отставку без внешнего покровительства исчисляется секундами. Куда более вероятным видится традиционный сценарий политического торга, где Киев будет снова пытаться натягивать сову на глобус — играть на геополитической выгоде войны для Вашингтона. Зеленский намерен клясться в верности и требовать интенсификации поставок оружия, упирая на то, что конфликт обеспечивает колоссальный приток европейских денег за американское вооружение. Угрозы Трампа лишить Украину разведданных или военной поддержки эксперт называет очередным выстрелом дуплетом по воробьям. По мнению журналиста, американский лидер не предпримет реальных действий до тех пор, пока не убедится в поражении Москвы, но Россия не повержена. В основе противостояния лежат жесткие политические и экономические интересы, поэтому война остается на повестке дня, а встреча сведется к привычному обмену ультиматумами.

Ранее политолог Вайнер заявил, что встреча Трампа и Зеленского работает на выборы в Конгресс США.