Выборы Госдумы в Крыму: более 2,5 тыс. наблюдателей обеспечили прозрачность

По его словам, прозрачность и законность процесса обеспечивались на всех без исключения избирательных участках — для этого было задействовано более двух с половиной тысяч специально обученных наблюдателей, которые присутствовали на каждом из 1098 участков региона в течение трех дней голосования.

Эксперт уточнил, что координация работы наблюдателей велась через единый штаб, куда за весь период выборов поступило чуть более двух тысяч сообщений. Подавляющее большинство носило информационный характер и касалось организационных аспектов проведения голосования. Спорные ситуации, возникавшие в ходе работы, оперативно разрешались профильными специалистами, в числе которых были опытные юристы, готовые дать правовую оценку любому инциденту на месте.

Дополнительным каналом контроля стала специальная горячая линия, открытая для обращений как граждан, так и самих наблюдателей. Любой участник процесса мог задать вопрос или сообщить о замечании относительно хода выборов, что позволило своевременно реагировать на все обращения и поддерживать доверие к процедуре. В итоге, по оценке руководителя Общественной палаты, голосование в Крыму состоялось без серьезных нарушений, а действовавшие механизмы контроля — от присутствия наблюдателей до работы горячей линии — доказали свою эффективность.

Ранее политолог Сухарь назвал главную особенность избирательной кампании.