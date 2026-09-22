Квашеная капуста вместо аптеки: терапевт раскрыла способ восстановить кишечник

Терапевт Сухарева посоветовала квашеную капусту для восстановления кишечника

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Восстановить кишечник после приема антибиотиков можно с помощью простой корректировки рациона — терапевт Ольга Сухарева советует налегать на квашеную капусту и ферментированные продукты. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам врача, рацион должен быть преимущественно растительного происхождения. Кисломолочные и ферментированные продукты способствуют росту микрофлоры. Прежде всего, нужно получать достаточно клетчатки в день, причем половина этого объема должна приходиться на овощи. Квашеная капуста также отлично подходит для восстановления микробиоты.

Сухарева посоветовала чаще употреблять натуральные йогурты без подсластителей, кефир, кимчи, зеленые бананы, овсянку, цикорий, оливковое масло extra virgin, чернику, какао и бобовые. Восстановление кишечника может занять до двух месяцев.

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