Бабье лето закончилось: синоптик раскрыла, что ждать от погоды до конца сентября

В ночь на 23 сентября, примерно в 3:05 по московскому времени, наступит осеннее равноденствие — момент, когда солнце пересечет экватор и переместится из северного полушария в южное. Светлое и темное время суток примерно сравняются, после чего ночи начнут удлиняться, а дни — сокращаться.

Как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, это событие знаменует начало астрономической осени: столичный регион и Россия в целом будут получать все меньше солнечной энергии, а значит, существенных потеплений и возвращения бабьего лета ждать уже не стоит. Тем не менее, до конца сентября погода в Москве и области останется достаточно комфортной, пусть и с периодическими дождями.

По ее словам, в сам день равноденствия атмосферное давление несколько повысится, и погода станет чуть лучше. Ночью ожидается дождь, наиболее интенсивный в начале ночи, возможна даже гроза. Днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температуры изменятся мало: ночью в Москве +11…+13, по области +8…+12, днем в столице +17…+19, в регионе +15…+20. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. А вот четверг обещает быть неспокойным: погоду будут определять сменяющие друг друга южные циклоны. Ночь окажется теплее — столица окажется в теплом секторе циклона, и минимальная температура составит +13…+15. Днем ожидается +17…+19, но из-за плотного восточного и юго-восточного ветра с порывами до 12–15 метров в секунду и высокой влажности на улице будет ощущаться заметно холоднее, чем показывает термометр.

Метеоролог уточнила, что в пятницу на смену циклонам придет северный антициклон: осадки прекратятся, а температура слегка понизится — ночью в городе +10…+12, по региону +7…+12, днем в Москве +15…+17, в области +13…+18. Выходные пройдут без существенных изменений: переменная облачность, без осадков, температурный фон примерно на уровне пятницы. Позднякова подчеркивает: хотя погода с приходом антициклона станет относительно приятной, называть это продолжением бабьего лета нельзя — тот период уже завершился. Это просто волна тепла, связанная с тем, что Москва и область окажутся в теплой части северного антициклона. В последующие недели серьезных потеплений тоже не предвидится: после равноденствия с сокращением светового дня регион будет получать все меньше солнечной энергии, и температура станет естественным образом снижаться. Впрочем, до конца сентября заморозков пока не ожидается, а среднемесячная температурная аномалия составит около двух градусов выше нормы — сентябрь в целом окажется теплее обычного.

Ранее синоптик Ильин назвал даты похолодания.