СМИ: краткосрочный бюджет США может не включать деньги на помощь Украине

Проект краткосрочного бюджета Соединенных Штатов, разработанный в Сенате, может вовсе не включать средства для оказания помощи Украине, сообщает портал Punchbowl News.

По данным издания, сенаторы готовы сохранить финансирование правительства на текущем уровне в ближайшие 45 дней, но хотят существенно сократить или убрать полностью из временного бюджета средства для оказания помощи Украине и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При этом не все республиканцы в палате представителей Конгресса США готовы поддержать план, сохраняющий финансирование на прежнем уровне, даже если в нем не будут заложены деньги для Украины.

Принятие временного бюджета необходимо для продолжения работы федерального правительства. Если законодатели не примут бюджет до 1 октября, правительство вынуждено будет приостановить работу.