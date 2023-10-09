СМИ озвучили сроки ремонта газопровода между Финляндией и Эстонией

На его восстановление уйдет несколько месяцев. Для начала необходимо найти место утечки, что будет не самой простой задачей.

Глава финской компании, которая является оператором этого газопровода, высказался на этот счет. Янне Гренлунд считает, что для ремонта магистрали потребуются месяцы.

«Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией определенно займет месяцы», - сообщил он.

Его слова привело издание Demokraatti. Гренлунд добавил, что только для доступа к газопроводу и начала поиска места утечки газа необходимо пройти все согласования, на это нужно несколько дней. Подача топлива по подводному газопроводу была прекращена прошедшей ночью из-за возможной утечки. Финские власти уже заверили, что это не создаст угрозы энергобезопасности страны. Им есть чем заместить недополученный газ.