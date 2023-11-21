СМИ: правительство Польши само виновато в ситуации с украинскими перевозчиками

В сообщении говорится, что власти страны должны были добиваться защиты прав своих дальнобойщиков, когда подписывали в Брюсселе соглашение ЕС с Украиной об отмене разрешений для украинских перевозчиков, а затем его продление.

Отмечается, что ни на одном из этапов переговоров правительство Польши не выразило протеста против вводимых правил.

Польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть отмененную систему разрешений для украинских конкурентов. Украинские перевозчики, пользуясь предоставленными льготами, в несколько раз нарастили количество рейсов через Польшу.