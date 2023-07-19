СМИ: страховщики и грузоотправители не будут участвовать в зерновой сделке без гарантий России

Украина настаивает на продлении зерновой сделки даже после выхода из нее России. Однако страховщики и грузоотправители не хотят рисковать, пишет Bloomberg.

Расторжение Россией договора означает, что она больше не будет гарантировать безопасный проход судов по Черному морю.

Во вторник страховой брокер Marsh приостановил программу страхования экспорта зерна из Украины, что подчеркивает серьезность проблемы.

«Ни один здравомыслящий владелец не станет заходить туда без страховки. Без безопасного коридора «украинская торговля мертва», – заявил Василис Муйис, управляющий директор греческой компании Doric Shipbrokers SA, которая ранее уже отправляла суда через гуманитарный коридор.

Украина пытается заручиться поддержкой Турцией. Но эксперты уверены, что Анкара не станет рисковать своим флотом и отправлять военные корабли для эскорта украинского зерна. В приоритете у Реджепа Эрдогана договориться с Владимиром Путиным о продлении сделки с участием России.