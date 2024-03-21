СМИ: в 2025 году Евросоюз откажется от продления соглашения о беспошлинной торговле с Украиной
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Евросоюз в 2025 году не будет продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной, сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.
По их информации, в этом году соглашение продлят в третий раз — до июня 2025 года. После этого Киев и Брюссель вернутся к положению об ассоциации, которое предполагает взаимное и постепенное открытие рынков, а не одностороннее, как сейчас.
В публикации отмечается, что Украина должна постепенно адаптироваться к стандартам ЕС, а существующее положение лишь позволяет обогащаться отдельным украинским олигархам.
Отказаться от продления соглашения руководство Евросоюза вынудили массовые протесты европейских фермеров.
Накануне польские аграрии начали массовую акцию с перекрытием дорог ко всем крупным городам страны.