СМИ: в 2025 году Евросоюз откажется от продления соглашения о беспошлинной торговле с Украиной

Евросоюз в 2025 году не будет продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной, сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их информации, в этом году соглашение продлят в третий раз — до июня 2025 года. После этого Киев и Брюссель вернутся к положению об ассоциации, которое предполагает взаимное и постепенное открытие рынков, а не одностороннее, как сейчас.

В публикации отмечается, что Украина должна постепенно адаптироваться к стандартам ЕС, а существующее положение лишь позволяет обогащаться отдельным украинским олигархам.

Отказаться от продления соглашения руководство Евросоюза вынудили массовые протесты европейских фермеров.

Накануне польские аграрии начали массовую акцию с перекрытием дорог ко всем крупным городам страны.