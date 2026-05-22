Сначала ипотека, потом квартира: эксперт объяснил, почему россияне разлюбили новостройки

Российские покупатели жилья все чаще отказываются от новостроек в пользу вторичного рынка. Как рассказал «Ленте.ру» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, рынок первичного жилья оказался в ситуации, когда даже снижение ипотечных ставок уже не гарантирует возвращения клиентов.

По его словам, долгое время новостройки держались исключительно за счет льготных программ, которые одновременно разгоняли цены. После сворачивания части этих программ и ужесточения схем продаж спрос начал падать, а застройщики оказались в крайне уязвимом положении. Логика покупателей теперь кардинально иная: если раньше люди выбирали район, тип квартиры и конкретный проект, то сегодня главный вопрос — есть ли возможность получить семейную ипотеку и на какую сумму ее одобрят, а сам выбор жилья становится вторичным. Многие семьи стараются успеть воспользоваться программой, пока условия снова не изменились, и покупка превращается не в осознанный выбор, а в попытку запрыгнуть в последний вагон.

При этом эксперт уверен, что даже отложенный спрос не гарантирует массового возвращения в новостройки. Снижение ключевой ставки, по его мнению, может сыграть против застройщиков: когда обычная ипотека станет доступнее, часть покупателей уйдет на вторичный рынок, потому что разрыв цен между первичным и вторичным жильем стал слишком большим. Особенно болезненно это сказывается на массовом сегменте, где квартиры приобретают обычные семьи со средними доходами.

Застройщики пытаются удержать спрос любыми средствами — усиливают рекламу, предлагают акции, ищут новые схемы продаж или надеются на помощь государства, однако универсального решения сейчас нет ни у кого. Летенков дал короткий прогноз на ближайшие годы: кто до 2027 года доживет — тот молодец.