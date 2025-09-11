Снижение ставки ЦБ: насколько сильно она упадет в сентябре? Мнение эксперта

В беседе с корреспондентами РИА Новости он заявил, что на заседании в пятницу, 12 сентября, совет директоров ЦБ РФ, вероятно, примет решение о снижении ключевой ставки на целых 200 базисных пунктов.

Таким образом, по расчетам эксперта, стоимость кредитования в стране может снизиться с текущих 18% до 16% годовых. Задорнов подчеркнул, что сам факт снижения практически не вызывает сомнений, однако его масштаб остается главным вопросом для финансового сообщества. Он не исключил, что вслед за сентябрьским сокращением регулятор возьмет паузу для наблюдения за динамикой макроэкономических показателей.

