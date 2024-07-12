Собственные доходы бюджета Подмосковья за полгода составили 573 млрд рублей

По итогам первых шести месяцев текущего года собственные доходы бюджета региона составили 573 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

В ведомстве отметили, что за указанный период рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области превысил семнадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Объем налоговых доходов составил 535 миллиардов рублей (рост — 16,5%), неналоговых — 38 миллиардов рублей с приростом более 30%.

Поступления по налогу на доходы физлиц составили 217 миллиардов рублей, по налогам на совокупный доход — 62 миллиарда рублей, по налогам на профессиональный доход — два миллиарда рублей.