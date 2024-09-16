В Подмосковье выросли собственные доходы консолидированного бюджета

Собственные доходы консолидированного бюджета выросли в регионе, передает Министерство экономики и финансов Московской области. За восемь месяцев текущего года этот показатель увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Так, по данным на первое сентября, поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона составили 835 миллиардов рублей, что на 127 миллиардов рублей больше, чем годом ранее.

Объем налоговых доходов составил 782 миллиарда рублей — рост составил более 17%. Неналоговые доходы составили 52 миллиарда рублей с ростом почти на 31%.

Максимальный прирост налоговых и неналоговых доходов среди городских округов был отмечен в Лобне, Кашире, Чехове, Бронницах и Серпухове.