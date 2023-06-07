Сокращение доверия: выяснилось, останется ли доллар ведущей валютой мира

Колебания и потрясения любой топовой валюты отражаются на валютном рынке в целом и на курсах других валют. Так будет и с парой «рубль-доллар», рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Несмотря на сокращение доверия к доллару США и на курс к дедолларизации расчетов между многими странами, американская валюта по-прежнему остается ведущей в мировой экономике по объему расчетов, уточнил экономист.

«По отношению к рублю это означает, что в случае обвала доллара США рубль бы укрепился по отношению к нему. Курс же рубля по отношению к другим валютам либо остался бы на прежнем уровне, либо претерпел незначительные колебания», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Приближение же госдолга США к ранее установленному потолку в прошедшем мае создало серьезную угрозу дефолта США и обвала курса доллара. Однако достижение соглашения о повышении потолка госдолга и подписание соответствующего закона отодвинуло и минимизировало эту угрозу.

«Поэтому ожидается относительная стабильность на мировых валютных и финансовых рынках, которым хватает и других серьезных потрясений, вызванных текущей геополитической ситуацией и связанными с ней экономическими последствиями», — отметил Марков.

Ранее американцы осудили Байдена за слова о мерах против дефолта государственного долга.