Сооснователь «Яндекса» обратился в Евросоюз с просьбой снять санкции
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Сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож направил властям ЕС официальный запрос о снятии с него санкций, сообщает Financial Times.
Запрос будет рассмотрен в сентябре.
Однако близкий к Воложу источник выразил изданию сомнение в том, что он будет удовлетворен. Евросоюз неохотно идет на отмену санкций, в чем уже убедились многие российские бизнесмены.
Волож был включен в санкционные списки ЕС летом 2022 года. В конце прошлого года он официально покинул «Яндекс».
Бизнесмен с 2014 года проживает в Израиле.