Сооснователь «Яндекса» обратился в Евросоюз с просьбой снять санкции

Сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож направил властям ЕС официальный запрос о снятии с него санкций, сообщает Financial Times.

Запрос будет рассмотрен в сентябре.

Однако близкий к Воложу источник выразил изданию сомнение в том, что он будет удовлетворен. Евросоюз неохотно идет на отмену санкций, в чем уже убедились многие российские бизнесмены.

Волож был включен в санкционные списки ЕС летом 2022 года. В конце прошлого года он официально покинул «Яндекс».

Бизнесмен с 2014 года проживает в Израиле.