Сорок четыре закупки опубликовали в Подмосковье за неделю, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области. Многие из них связаны с реконструкцией и капремонтом объектов.

К примеру, опубликовали закупки на проведение капитального ремонта учреждений образования в Щелково, Люберцах, Подольске, Серпухове, Шатуре, Пушкино и Наро-Фоминске. Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Также были представлены закупки на проведение реконструкции теплосетей и сетей ГВС в Зарайске, котельных в Наро-Фоминске и Солнечногорске.

Помимо этого, были опубликованы закупки на строительство детского сада в Долгопрудном и БМК на 5 МВт в Одинцово.