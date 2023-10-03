Сорок пять миллионов рублей вложат в строительство склада автозапчастей в Солнечногорске

В Солнечногорске появится склад автозапчастей для кузовного ремонта автомобилей. Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на строительство объекта, сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиции в проект, который сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона, составляют сорок пять миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Склад планируют построить в первом квартале следующего года. Там будут храниться отечественные и импортные автомобильные запчасти. Реализация проекта создаст в округе шесть новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье наблюдается заметный рост малого бизнеса.