Испуг с последствиями: в Петербурге девушка проткнула ножницами парня за оброненную сумку
У метро Гостиный Двор росгвардейцы задержали девушку за нападение с ножницами
В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка напала с маникюрными ножницами на 19-летнего юношу, который попытался вернуть ей оброненную вещь. Конфликт произошел неподалеку от станции метро «Гостиный Двор». Об этом пишет Лента.ру.
Детали происшествия и задержание
- Причина нападения: молодой человек заметил, как девушка случайно обронила сумку, поднял ее и окликнул хозяйку, чтобы вернуть имущество.
- Реакция и последствия: россиянка испугалась неожиданного обращения, достала маникюрные ножницы и ударила ими юношу в область ягодицы.
- Госпитализация и задержание: пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Нападавшую на месте задержали сотрудники Росгвардии.