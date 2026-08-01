Упустили победу дома: ЦСКА потерял очки в напряженном матче с «Крыльями Советов»
РБК: ЦСКА и Крылья Советов сыграли вничью со счетом 1:1 во втором туре РПЛ
Московский ЦСКА на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет РБК.
Ключевые события и результаты матча
- Авторы голов: армейцы вышли вперед на 32-й минуте благодаря забитому мячу полузащитника Матии Поповича (признан лучшим игроком матча). Самарцы отыгрались на 63-й минуте — ответный гол на счету Максима Витюгова.
- Результаты предыдущего тура: в 1-м туре ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 2:1, а «Крылья Советов» разошлись миром с московским «Динамо» (0:0).
- Расписание 3-го тура: 8 августа ЦСКА отправится на выездной матч против «Ростова», а «Крылья Советов» в этот же день примут на своем поле «Балтику».