Покушение в Туле: раненый киллером бизнесмен находится в стабильном состоянии
Врачи оценили состояние раненного в Туле бизнесмена Черезова как стабильное
Состояние тульского предпринимателя и руководителя компании по разработке беспилотных летательных аппаратов («Русская лаборатория воздушного транспорта» / «Овод») Андрея Черезова, на которого было совершено вооруженное нападение, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Овод».
Обстоятельства нападения и оказываемая медпомощь
- Ход происшествия: Покушение произошло на лестничной площадке в подъезде дома предпринимателя на улице Михеева в Туле. Неизвестный поджидал бизнесмена и произвел три выстрела.
- Текущий статус здоровья: В компании сообщила, что несмотря на тяжелое ранение, медицинская помощь Черезову была оказана своевременно. В настоящее время он находится под наблюдением квалифицированных специалистов.
- Расследование: По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранительные органы ведут поиск нападавшего.