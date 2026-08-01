Роковая лавина в Каракоруме: как погиб самый известный альпинист планеты Нирмал Пурджа
Легендарный альпинист Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины в Пакистане
Знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на восьмитысячнике Броуд-Пик (8047 м) в Пакистане. Об этом сообщили представители его компании Elite Exped. Вместе с Пурджей под лавину попала группа из 10 альпинистов, никто из участник экспедиции не выжил, пишет РБК.
Детали экспедиции и главные достижения спортсмена
- Незапланированное восхождение: Пурджа не планировал подъем на Броуд-Пик изначально, однако изменил решение перед поездкой. Его целью было стать первым человеком в истории, покорившим все 14 восьмитысячников планеты дважды и без использования дополнительного кислорода.
- Мировая известность и проект «14 вершин»: В 2019 году он установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 высочайших пиков мира за 6 месяцев и 6 дней. Об этом проекте был снят популярный фильм Netflix «14 вершин: Ничего невозможного».
- Исторические рекорды:
- Совершил первое в истории зимнее восхождение на самую опасную гору мира К2 (Чогори) в 2021 году.
- Стал первым человеком, покорившим 14 восьмитысячников и «Семь вершин» на всех континентах как с кислородом, так и без него.
- Установил рекорд скорости прохождения связки Эверест — Лхоцзе — Макалу (за 48 часов).
- Сделал знаменитое вирусное фото очереди альпинистов на Эвересте в 2019 году.
- Военное прошлое и награды: Служил в спецподразделении гуркхов и Королевской морской пехоте Великобритании, награжден орденом Британской империи (MBE).
- Коммерческая деятельность: Основал агентство Elite Exped для организации высокогорных экспедиций. Среди его клиентов была Николь Ковальчук (супруга хоккеиста Ильи Ковальчука), ставшая первой россиянкой, поднявшейся на Эверест без кислорода.