Роковая лавина в Каракоруме: как погиб самый известный альпинист планеты Нирмал Пурджа

Незапланированное восхождение: Пурджа не планировал подъем на Броуд-Пик изначально, однако изменил решение перед поездкой. Его целью было стать первым человеком в истории, покорившим все 14 восьмитысячников планеты дважды и без использования дополнительного кислорода.

Мировая известность и проект «14 вершин»: В 2019 году он установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 высочайших пиков мира за 6 месяцев и 6 дней. Об этом проекте был снят популярный фильм Netflix «14 вершин: Ничего невозможного».

Исторические рекорды:

Совершил первое в истории зимнее восхождение на самую опасную гору мира К2 (Чогори) в 2021 году.

Стал первым человеком, покорившим 14 восьмитысячников и «Семь вершин» на всех континентах как с кислородом, так и без него.

Установил рекорд скорости прохождения связки Эверест — Лхоцзе — Макалу (за 48 часов).

Сделал знаменитое вирусное фото очереди альпинистов на Эвересте в 2019 году.

Военное прошлое и награды: Служил в спецподразделении гуркхов и Королевской морской пехоте Великобритании, награжден орденом Британской империи (MBE).