Удар по гражданскому транспорту: дрон-камикадзе атаковал маршрутку в Брянской области
Трое человек ранены при ударе БПЛА по маршрутному такси в Брянской области
В Брянской области в результате удара дрона-камикадзе по пассажирскому транспорту пострадали три человека. Беспилотник атаковал маршрутную «ГАЗель», двигавшуюся по своему маршруту в районе поселка городского типа Погар. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, передает Ъ.
Детали происшествия и состояние пострадавших
- Обстоятельства атаки: дрон-камикадзе нанес удар по маршрутному такси непосредственно во время движения.
- Пострадавшие: ранения различной степени тяжести получили три человека — водитель микроавтобуса и две пассажирки.
- Медицинская помощь: все пострадавшие были оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказали необходимую квалифицированную помощь.