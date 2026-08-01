Деление упаковок под курс: когда аптеки смогут продавать строго необходимое число таблеток

ТАСС: аптекам могут официально разрешить продавать неполные пачки таблеток

Общество

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал идею о продаже лекарственных средств (таблетированных и порошковых форм) в аптеках ровно в том количестве, которое требуется пациенту на курс лечения. В первую очередь такой подход предлагается внедрить в производственных аптеках, имеющих условия для деления упаковок и фасовки, пишет ТАСС.

Проблематика рынка и ожидаемый эффект

  • Экономия средств пациентов: продажа точного количества препаратов позволит гражданам не переплачивать за лишние таблетки или порошки, которые остаются после завершения курса.
  • Маркетинговые уловки фармпроизводителей: в Госдуме обратили внимание на практику некоторых фармацевтических компаний, увеличивающих объем упаковок сверх стандартного курса для роста продаж, что особенно критично при назначении лекарств детям.
  • Текущие правовые и технические барьеры: хотя прямые запреты на деление пачек в законодательстве РФ отсутствуют, аптечные сети и производители сталкиваются с юридическими сложными процессами фасовки, вторичной маркировки и специальной регистрации таких форматированных объемов.

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