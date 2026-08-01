Деление упаковок под курс: когда аптеки смогут продавать строго необходимое число таблеток
ТАСС: аптекам могут официально разрешить продавать неполные пачки таблеток
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал идею о продаже лекарственных средств (таблетированных и порошковых форм) в аптеках ровно в том количестве, которое требуется пациенту на курс лечения. В первую очередь такой подход предлагается внедрить в производственных аптеках, имеющих условия для деления упаковок и фасовки, пишет ТАСС.
Проблематика рынка и ожидаемый эффект
- Экономия средств пациентов: продажа точного количества препаратов позволит гражданам не переплачивать за лишние таблетки или порошки, которые остаются после завершения курса.
- Маркетинговые уловки фармпроизводителей: в Госдуме обратили внимание на практику некоторых фармацевтических компаний, увеличивающих объем упаковок сверх стандартного курса для роста продаж, что особенно критично при назначении лекарств детям.
- Текущие правовые и технические барьеры: хотя прямые запреты на деление пачек в законодательстве РФ отсутствуют, аптечные сети и производители сталкиваются с юридическими сложными процессами фасовки, вторичной маркировки и специальной регистрации таких форматированных объемов.