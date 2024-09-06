Сорок тысяч гектаров земли засеяли озимыми культурами в Подмосковье

Свыше сорока тысяч гектаров земли было засеяно озимыми культурами в регионе, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работы стартовали в большей части городских округов и уже проведены более чем на трети запланированных площадей. В основном сеют пшеницу, рожь и тритикале, из масличных культур — рапс.

Зерновыми засеяли почти 23 тысячи гектаров из 98,5 тысячи запланированных. Рапсом — семнадцать с половиной тысяч гектаров. Эти работы уже практически завершены.

Лидерами по площадям посева зерновых являются Ступино, Луховицы и Серебряные Пруды. По площадям посева рапса — Луховицы, Серебряные Пруды и Кашира.