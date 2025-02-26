Состояние Маска достигло $419,4 млрд

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX, руководитель Департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илон Маск вновь занял первое место в рейтинге супермиллиардеров, в который вошли 24 человека с состоянием, превышающим $100 млрд, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, состояние Маска оценивается в $419,4 млрд. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $263,8 млрд. Замыкает тройку крупнейших миллиардеров Бернар Арно, чье состояние составляет $238,9 млрд. Он является председателем и CEO LVMH — крупнейшего в мире концерна по производству товаров класса «люкс».

Четвертое место принадлежит соучредителю Oracle Ларри Эллисону с состоянием в $237 млрд, в то время как основатель Facebook Марк Цукерберг замыкает пятерку лидеров с состоянием $220,8 млрд.

Суммарное состояние всех 24 богатейших людей мира составляет $3,3 трлн, что сопоставимо с номинальным валовым внутренним продуктом (ВВП) Франции.

Стоит отметить, что 16 человек из этого списка имеют состояние, превышающее $100 млрд. Большинство нынешних супермиллиардеров сколотили свои состояния в технологической сфере.

Накануне Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию о лишении гражданства.