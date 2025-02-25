Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию о лишении гражданства

В свете петиции, подписанной тысячами канадцев с призывом аннулировать канадское гражданство Илона Маска, глава американского Департамента государственной эффективности (DOGE) ответил заявлением о том, что Канада не является настоящей страной.

Ранее свыше 160 тыс. канадских граждан оставили свои подписи под онлайн-петицией, требующей лишения Илона Маска канадского гражданства. Дополнительно более 15 тыс. канадцев выразили желание объявить президента США Дональда Трампа нежелательной персоной.

В тексте петиции утверждается, что Маск, получивший канадское гражданство в 1989 году, своими действиями наносит ущерб национальным интересам Канады, вмешивается в избирательный процесс и является частью иностранного правительства, стремящегося к «подрыву» канадского суверенитета.

В ответ на эту инициативу Илон Маск опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором выразил мнение, что Канада — ненастоящая страна.

Ранее сообщалось, что Маск стремится использовать терминалы Starlink для обновления IT-систем Федерального управления гражданской авиации.