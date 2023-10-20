Состояние Маска уменьшилось на шестнадцать миллиардов после падения курса акций его компании

Стоимость акций Tesla рухнули сразу на 9%, и это привело к убыткам для миллиардера.

Всего за сутки цены на акции понизились до уровня в 220 долларов. Падение составило порядка 9,3% от прежней цены. Это произошло на фоне сообщений о снижении общей прибыли Tesla по итогам прошедшего квартала почти в 1,8 раза. В итоге состояние Илона Маска уменьшилось на 16 миллиардов долларов и составило цифру в 210 миллиардов. Но даже это не сумело спустить его вниз в первой позиции в списке богатейших людей мира.

Об этом сообщило агентство Bloomberg Billionaires Index. За Маском в рейтинге следует Бернар Арно, производитель предметов роскоши из Франции.