Четыре спокойные ночи сменились девятью часами тревоги: жители Волгограда выдержали атаку БПЛА

Российские силы уничтожили 384 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны, их сбили над территорией 18 регионов — от западных областей до Поволжья, Урала и Крыма. Еще часть БПЛА вывели из строя над акваторией Черного моря. Сколько именно дронов напали на Волгоградскую область, военные не уточняют. О пострадавших и разрушениях не сообщается — согласно предварительной информации, обошлось без них.

По информации издания, аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Беспилотную опасность отменили в 06:35, она действовала девять часов. Атаки БПЛА не велись на регион с субботы, 26 сентября.

По данным издания, в течение минувшей ночи российские войска выполнили комбинированную атаку, задействовав высокоточные ракетные комплексы наземного базирования и крупногабаритные ударные дроны дальнего радиуса действия.

Ранее в департаменте образования ХМАО сообщили, что пропуск школы при беспилотной опасности считается уважительной причиной.