«Прогуляешься»: одна фраза водителя несовершеннолетнему пассажиру запустила спор в Сети

В Нижнем Тагиле произошел случай, вызвавший широкий общественный резонанс, сообщил tagilcity.ru. Днем 29 сентября около 14:30 в автобусе, следовавшем по маршруту ГГМ — Рудник, несовершеннолетний пассажир заранее попросил водителя остановить в положенном месте. Согласно имеющейся информации, водитель на просьбу не отреагировал и продолжил движение.

По информации издания, автобус проехал мимо остановки, где ребенку нужно было выйти, и остановился только на следующем остановочном пункте. В момент, когда пассажир выходил, водитель произнес фразу «Прогуляешься».

В социальных сетях развернулась дискуссия, участники которой разделились на несколько условных лагерей. Одни полагают, что инцидент требует внимания общественности и реакции властей.

«Они (водители. — Прим. ред.) должны останавливаться на всех остановках. И неважно, выходят люди или нет. Есть регламент», — написал один из пользователей Сети.

По информации издания, другие пользователи не видят в произошедшем ничего экстраординарного. Комментаторы отметили, что дети должны уметь заранее сообщать, где им нужно выйти.

«Раздули из ничего, ну проехал и проехал, отнеситесь к ситуации проще, не нужно трагедию из всего устраивать»; «Научите детей говорить громко, четко и заранее. Многие стесняются, мямлят тихонечко, а потом удивляются. А что по-вашему должен был водитель сделать? Маршрут обратно развернуть?» — написали пользователи Сети.

По данным издания, пассажиры, столкнувшиеся с нарушениями, могут обратиться в несколько инстанций. Первичный канал — общение с самим перевозчиком через контакты, указанные на сайте организации, или через информационную линию. Если качество услуги оставляет желать лучшего, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на «дачных» маршрутах Мострансавто совершили более 1,8 млн поездок.