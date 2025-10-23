Соцфонд объявил об индексации пенсий в 2026 году на 7,6%

С 1 января 2026 года в России страховые пенсии будут увеличены для 38 миллионов пенсионеров, сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков 22 октября. Эту информацию приводит ТАСС.

Повышение пенсий составит 7,6%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции на 2025 год (6,8%). В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости возрастет почти на 2 тыс руб и превысит сумму в 27 тыс руб.

Чирков отметил, что в 2026 году индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты останется на прежнем уровне.

«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», — заявил глава Соцфонда.

В 2026 году на выплаты страховых пенсий из федерального бюджета будет направлено почти 11,9 трлн рублей. Это решение направлено на поддержку доходов пожилых людей и поддержание их способности приобретать необходимые товары.

Чирков подчеркнул, что индексация осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и ежегодно пересматривается с учетом социально-экономических данных.

Ранее в Госдуме оценили вероятность унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ.