Жителям Подмосковья рассказали о главных признаках зависимости от гаджетов

По словам специалиста, одним из главных симптомов является страх при разрядке батареи, отсутствии интернета или если телефон забыт дома. Второй признак — фантомные звонки. Речь идет о ложном ощущении вибрации или звука уведомления.

Третий симптом — нарушение сна. Так, из-за привычки листать ленту соцсетей в кровати у человека развивается бессонница. Кроме того, тревожным симптомом является игнорирование реальности: потеря концентрации во время разговора, желание смотреть в экран на прогулке или во время еды. Последний симптом — потеря контроля, когда все попытки сократить время использования устройства терпят неудачу.

Чтобы избавиться от зависимости, рекомендуется отключить лишние уведомления. Также не следует брать телефон за стол и в спальню. Кроме того, полезно отслеживать статистику экранного времени.

«Чтобы победить тягу к устройству, пустоту нужно заполнить реальной жизнью. Составьте строгий режим дня, выделите фиксированное время для проверки новостей. Например, по 15 минут утром и вечером, и найдите активное хобби — спорт или творчество», — добавил врач.

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