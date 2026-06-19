Жителям Подмосковья рассказали о главных признаках зависимости от гаджетов
Нарколог из Подмосковья рассказал, как распознать зависимость от гаджетов
Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, как распознать зависимость от гаджетов.
По словам специалиста, одним из главных симптомов является страх при разрядке батареи, отсутствии интернета или если телефон забыт дома. Второй признак — фантомные звонки. Речь идет о ложном ощущении вибрации или звука уведомления.
Третий симптом — нарушение сна. Так, из-за привычки листать ленту соцсетей в кровати у человека развивается бессонница. Кроме того, тревожным симптомом является игнорирование реальности: потеря концентрации во время разговора, желание смотреть в экран на прогулке или во время еды. Последний симптом — потеря контроля, когда все попытки сократить время использования устройства терпят неудачу.
Чтобы избавиться от зависимости, рекомендуется отключить лишние уведомления. Также не следует брать телефон за стол и в спальню. Кроме того, полезно отслеживать статистику экранного времени.
«Чтобы победить тягу к устройству, пустоту нужно заполнить реальной жизнью. Составьте строгий режим дня, выделите фиксированное время для проверки новостей. Например, по 15 минут утром и вечером, и найдите активное хобби — спорт или творчество», — добавил врач.
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