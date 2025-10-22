В Госдуме оценили вероятность унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ

К 2026 году прожиточный минимум пенсионера в России прогнозируется на уровне 16 288 рублей. Эта сумма, как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, формируется строго из стоимости базовых потребностей: необходимого набора продуктов, лекарств и коммунальных услуг. Именно этим он фундаментально отличается от минимального размера оплаты труда (МРОТ), что делает маловероятной инициативу по их уравниванию. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, идея привязать обеспечение пенсионеров к МРОТ, недавно внесенная в парламент, противоречит сложившимся принципам социальной политики. Эти показатели имеют разную природу: МРОТ относится к сфере оплаты труда, а пенсионный минимум — к области социального обеспечения базовых нужд. Согласно международным нормам, пенсия призвана компенсировать утраченный заработок, и для тех, чья зарплата была на уровне МРОТ, она рассчитывается исходя из этого, но гарантированно не опускается ниже прожиточного минимума.

Парламентарий отметила, что на практике это означает, что, если рассчитанная пенсия оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума, государство выплачивает социальную доплату. Ее размер варьируется: в Москве, например, доплачивают до более высокого городского стандарта, а в большинстве других регионов — до федерального уровня.

По ее мнению, несмотря на дискуссии, система гарантирует, что доход ни одного пенсионера не окажется ниже черты, необходимой для удовлетворения жизненно важных потребностей. При этом средняя страховая пенсия по старости в 2026 году прогнозируется на уровне 27 116 рублей, что даже немного превысит ожидаемый МРОТ. Это подтверждает, что прожиточный минимум выполняет роль социального гаранта, а не эквивалента оплаты труда.

Ранее в Госдуме предложили изменить принцип расчета пенсии для резкого увеличения выплат.