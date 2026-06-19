Во Фрянове открывается художественная выставка о старинных усадьбах России

В усадьбе Фряново (на площадке Щелковского историко‐художественного музея) 26 июня открывается Всероссийский художественно‐просветительский проект «Координаты истории: русские усадьбы». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Куратор и автор проекта — художник‐график Линда Крицкая. Вместе с командой живописцев она стремится через искусство напомнить зрителям о былом великолепии старинных усадеб и удержать в памяти их неповторимый облик. В залах подмосковной усадьбы представят свыше 50 работ — произведений живописи и графики, созданных участниками проекта в последние годы. Каждое из них — попытка запечатлеть мимолетную красоту усадебной архитектуры, пока она окончательно не растворилась во времени.

География полотен охватывает обширный регион: в экспозиции можно будет увидеть образы знаковых мест средней полосы России и других территорий. Среди них — усадьбы Москвы и Подмосковья (Кузьминки, Марфино, Горенки, Воронцово, Гребнево, Мураново, Абрамцево), а также выдающиеся ансамбли из иных регионов (Муромцево, Болдино, Подвязье, Поленово, Куркино‐Спасское, Неверово).

Выставка будет открыта для посетителей до 25 июля, возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.