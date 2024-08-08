Совещание по вопросам развития критической информационной инфраструктуры прошло в Подмосковье

Вопросы развития критической информационной инфраструктуры (КИИ) обсудили представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Госкорпорации «Росатом», а также высокотехнологических компаний, работающих в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Только в июне Московская область подписала соглашение о сотрудничестве с Росатомом в сфере технологической безопасности критической информационной инфраструктуры. Сегодня мы уже ведем практическую работу в этом направлении», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На текущий момент определеено три ключевых направления взаимодействия — это инвестиционная часть, процесс интеграции подмосковного высокотеха в создание и обеспечение критической информационной инфраструктуры, а также подготовка кадров для развития этой сферы. По всем этим направлениям уже начато движение, конечной целью которого будет обеспечение безопасности КИИ в России.

На сегодняшний день на территории Подмосковья работает большое количество предприятий высокотеха, компаний, занимающихся информационными технологиями и цифровой инфраструктурой. Эти компании могут быть интересны Росатому и как контрагенты, и как партнеры по совместным проектам.

Директор по информационной инфраструктуре Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов в ходе совещания отметил, что компания уделяет большое внимание разработке инновационных технических средств и программных решений. Главная задача в этой работе — обеспечение максимальной надежности систем, работающих в атомной отрасли, особенно на объектах КИИ.