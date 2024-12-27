Совет директоров «Роснефти» продлил полномочия Сечина еще на 5 лет

Совет директоров «Роснефти» принял решение о продлении полномочий Игоря Сечина в должности главного исполнительного директора сроком еще на пять лет, приводится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, с мая месяца 2012 года Игорь Иванович Сечин занимает пост главного исполнительного директора «Роснефти». Ранее, с 2004 по 2011 год, он был председателем совета директоров компании.

С 2008 по 2012 год Игорь Иванович занимал должность заместителя председателя Правительства Российской Федерации, где отвечал за развитие топливно-энергетического комплекса.

«Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу № 4 повестки дня заседания: назначить с 01 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность главного исполнительного директора ПАО „НК „Роснефть“ сроком на 5 (пять) лет», — говорится в сообщении компании.

Контрольный пакет акций «Роснефти» находится в руках государства, которое владеет им через компанию «Роснефтегаз». Доля государства в акционерном капитале «Роснефти» составляет 40,4%.

Ранее, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, сечин заявил, что единый рынок энергоресурсов уничтожен политикой.