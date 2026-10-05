В Подмосковье осудили виновника ДТП, в котором погиб 14-летний подросток

Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего мужчины, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 13 сентября 2025 года. Водитель технически исправного автомобиля «Форд Транзит» двигался по автодороге «Звенигород – Ершово – Борисково» в Одинцовском округе, когда не снизил скорость и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении кроссовым мотоциклом под управлением несовершеннолетнего. В результате аварии 14-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Виновного приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года. Также суд удовлетворил иск потерпевшей на сумму 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.