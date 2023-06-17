Советник президента Кобяков назвал долю оставшихся в России зарубежных компаний

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, после начала спецоперации на Украине отдельные компании из недружественных стран сохранили свою деятельность в России, несмотря на санкционную политику. Об этом сообщает ТАСС .

Он отметил, что уходить из России отказываются итальянские компании, их сегодня в нашей стране насчитывается почти сто.

Кобяков добавил, что с российского рынка ушла итальянская компания Enel, которой удалось завершить продажу бизнеса, также планирует покинуть Россию Danieli Group.