Совфед порекомендовал ЦБ развивать расчеты в рупиях, дирхамах и риалах

Сенаторы Совфеда посоветовали Центробанку РФ начать развитие расчетов в валютах Индии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Решение о таком постановлении было принято после выступления главы ЦБ Набиуллиной. Об этом сообщили ТАСС , ссылаясь на документ, имеющийся в распоряжении издания.

В нем рекомендуется рассмотреть возможность развития расчетов в рупиях, риалах и дирхамах, а также, возобновить заключение соглашений о клиринге в нац. валютах с дружественными странами. Их целью в Совфеде назвали увеличение количества использования рекомендованных валют.

Введение санкций против РФ вызвало трудности с расчетами при ведении внешней торговли. Впоследствии было принято решение о разрешении отечественным компаниям получения наличных авансов от иностранных контрагентов.

Недавно Госдумой был принят закон, по которому банки и брокеры из стран-партнеров РФ, могут участвовать в торгах иностранной валютой в России.