Создатель кукол Labubu вошел в топ-100 богатейших людей мира

Основатель компании Pop Mart Ван Нин вошел в сотню самых богатых людей мира. По данным источника, 38-летний предприниматель, создавший популярных кукол Labubu, занял 85-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.

Состояние Ванина оценивается в $26,5 млрд. За последний год его капитал вырос на $20 млрд, что позволило ему обойти в рейтинге многих других известных бизнесменов, например таких, как акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и основатель PayPal Питер Тиль.

Значительный рост благосостояния предпринимателя совпал с анонсом нового продукта компании. Недавно Pop Mart объявила о выпуске миниатюрных версий своих культовых кукол, которые будут выполнены в формате украшений для телефонов. Это заявление вызвало резкий рост акций компании на бирже.

