Создатель кукол Labubu вошел в топ-100 богатейших людей мира

Bloomberg: основатель Pop Mart стал одним из самых богатых людей планеты
Создатель популярных кукол Labubu Ван Нин вошел в топ-100 богатейших людей мира с состоянием $26,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Основатель компании Pop Mart Ван Нин вошел в сотню самых богатых людей мира. По данным источника, 38-летний предприниматель, создавший популярных кукол Labubu, занял 85-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.
Состояние Ванина оценивается в $26,5 млрд. За последний год его капитал вырос на $20 млрд, что позволило ему обойти в рейтинге многих других известных бизнесменов, например таких, как акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и основатель PayPal Питер Тиль.
Значительный рост благосостояния предпринимателя совпал с анонсом нового продукта компании. Недавно Pop Mart объявила о выпуске миниатюрных версий своих культовых кукол, которые будут выполнены в формате украшений для телефонов. Это заявление вызвало резкий рост акций компании на бирже.
