S&P Global объявило Украине дефолт по ценным бумагам

Уровень риска по украинским ВВП-варрантам был снижен до уровня, который может привести к дефолту. Об этом стало известно из сообщения на сайте международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В S&P Global Ratings пояснили свое решение о дефолтировании тем, что Украина не выполнила свои ранее взятые на себя обязательства по выплатам по ВВП-варрантам, и у агентства нет уверенности в том, что эти обязательства будут выполнены в ближайшее время.

«Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП. Рейтинг ВВП-варрантов Украины понижен до дефолтного уровня», — говорится в сообщении агентства.

При этом глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил в соцсетях, что в ближайшие 30 лет страна не сможет выплатить долги перед своими партнёрами.

По его словам, Украина нуждается в финансовой помощи со стороны западных государств как во время конфликта, так и в мирное время.

Марченко отметил, что Киев активно ищет новые источники финансирования, поскольку самостоятельно решить проблему не представляется возможным.