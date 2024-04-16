Спасения только два: экономист раскрыла, что будет с долларом и рублем в ближайшее время

Сегодня утром курс доллара поднимался до 94 рублей. Такая динамика наблюдалась впервые за полгода и, как уверена доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, американская валюта продолжит крепчать и дальше.

«Как и прогнозировалось ранее, курс доллара начинает набирать обороты. Рубль по отношению к «американцу» просел до уровня ноября 2023 года. Ослабление рубля идет вот уже не первую неделю. Факторы, которые оказывают влияние на ослабление национальной валюты, многогранны. Это как геополитическая и экономическая нестабильность в стране, так и ожидание новых санкций, анонсируемых ЕС к лету 2024 года», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Да и неопределенность в вопросах продления решения об обязательной продаже экспортной выручки тоже дает о себе знать, уточнила экономист.

«Причиной ослабления рубля, конечно, является и сокращение поступления валюты на рынок, которое столь активно осуществлялось в начале 2024 года. Уже в апреле объем средств, направляемых Минфином на покупку валюты, ежедневно составлял 11,2 млрд рублей при ежедневном объеме продаж со стороны ЦБ в 11,8 млрд рублей», — добавила Проданова.

Такой остаток, практически равный нулю, создает серьезные предпосылки для еще более активного ослабления рубля, пояснила собеседница. Свой вклад в ситуацию на валютном рынке вносит и приближающийся сезон отдыха.

«В преддверии майских праздников нельзя отрицать активизировавшийся спрос на зарубежные поездки и иностранную валюту под эти цели. Сегодня удержать рубль на психологически комфортной оценке смогут только «дорогая» нефть и сохранение высокой ключевой ставки ЦБ», — подытожила профессор.

Ранее экономист призвала россиян не брать отпуск в мае.