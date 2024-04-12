Лучше поработайте: экономист призвала россиян не брать отпуск в мае

Некоторые планируют часть отпуска на май, чтобы продлить выходные и насладиться теплой погодой. Однако это крайне невыгодная практика, предупредила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, при планировании отпуска нужно не просто выбирать удобные даты, но и учитывать возможный размер будущих отпускных.

«Сумма отпускных определяется как произведение среднедневного заработка работника и количества календарных дней отпуска. Получается, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня. Соответственно, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем выше размер отпускных», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Профессор уточнила, что число рабочих дней в каждом месяце легко определить по производственному календарю, который составляется на год с учетом всех выходных и праздников.

«В мае 2024 года, например, рабочих дней немного – 20. Почти две трети месяца приходится на выходные и праздники. Поэтому май — один из самых невыгодных с финансовой точки зрения периодов для отпуска», — уточнила экономист.

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