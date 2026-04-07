Спекулятивный капитал вместо заводов: в Госдуме призвали переориентировать экономику с финансов на производство

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил NEWS.ru: высокие зарплаты в пенсионных фондах — это не просто перекос, а симптом тяжелой болезни российской экономики. Пока Росстат рапортует о средней зарплате по стране в 103 тыс. рублей (январь 2026 года), в сфере управления пенсионными резервами среднемесячный доход достигает 745 тыс. А это, заметьте, средняя цифра. Сколько там получают топ-менеджеры — даже думать не хочется.

В чем суть проблемы? Миронов объясняет: такие зарплаты в пенсионной системе — это не результат эффективности, а индикатор того, что финансовые приоритеты расставлены неверно. Деньги уходят в спекулятивный сектор, в управление чужими пенсионными накоплениями, а не в реальное производство. Товаропроизводители, заводы, аграрии — те, кто создает реальную ценность, — оказываются в проигрыше. Кадры утекают туда, где платят больше, а платят больше там, где крутятся большие деньги, а не там, где делают станки и хлеб.

По его словам, последствия этого перекоса для экономики плачевны. Во-первых, растет расслоение: средняя зарплата в 103 тыс. и 745 тыс. в одной отрасли — это пропасть. Во-вторых, теряется мотивация работать в реальном секторе. Зачем идти на завод за 60-70 тыс., если можно устроиться в пенсионный фонд и получать в семь раз больше? В-третьих, это бьет по всей налоговой и кредитно-денежной системе — капитал концентрируется в финансовых пузырях, а не в модернизации промышленности.

Парламентарий предложил переориентировать кредитную и налоговую политику с поддержки спекулятивного капитала на помощь реальным товаропроизводителям. Чтобы деньги шли не в карманы управляющих пенсионными резервами, а в станки, технологии, рабочих. Итог: проблема не в том, что кто-то много получает, а в том, что система вознаграждает не создание ценности, а перераспределение чужих денег. Пока топ-менеджеры пенсионных фондов гребут миллионами, заводы стоят без кадров, а экономика не может «вылечиться» от этой финансовой опухоли. Пора, считает Миронов, перестать изумляться статистике и начать пересматривать правила игры.

