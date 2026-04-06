Названа отрасль, где средние зарплаты превышают полмиллиона рублей

Единственной отраслью в России, где средний уровень зарплат в январе превысил 500 тысяч рублей, стало перестрахование. Анализ статистических данных, проведенный РИА Новости , показал, что в начале года средние доходы сотрудников этой отрасли достигли 559 тысяч рублей, тогда как годом ранее они составляли 329,7 тысячи.

В остальных секторах экономики средние зарплаты остались ниже 300 тысяч рублей. Исключение составили организации, которые не привязаны к конкретной отрасли: сотрудники крупных холдингов зарабатывали в среднем 422 тысячи рублей, управляющие фондами — 345,2 тысячи, а работники головных офисов — 315,3 тысячи рублей.

При этом среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех сотрудников до вычета налогов, включая премии, и отражает как обычные, так и сверхвысокие выплаты.

Аналитики подчеркивают, что высокий показатель в перестраховании объясняется в первую очередь узкой специализацией отрасли и высокой концентрацией квалифицированных специалистов с большим опытом работы.

