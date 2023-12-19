Специалист рассказал о трех неочевидных причинах потери дохода по вкладу

Потерять доход по вкладу в банке почти невозможно, если соблюдаются условия договора. Тем не менее бывают особые и неочевидные случаи, при котором это все же случается. Соответствующее заявление сделал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Федор Акулинин в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт сообщил, что одним из самых распространенных рисков для потери дохода с вклада является его плавающая ставка. В таких вкладах ставка меняется в течение всего срока и не всегда может выйти максимальной, и соответственно, выгодной, уточнил Акулинин. Он подчеркнул, что нужно проявлять большое внимание для того, чтобы поймать самую выгодную ставку.

Потеря дохода невозможна при срочных вкладах, если не перезаключить договор при окончании прошлого, заявил специалист. В таких случаях банк переводит деньги на вклады с минимальной ставкой, что приводит к потере дохода, указал он.

Существуют также вклады, в которых проценты не капитализируются, а начисляются разово в конце срока вклада, рассказал он. Если до начисления банк успеет «лопнуть», то дохода с вклада не будет, заключил Акулинин.