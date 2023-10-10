Специалисты Мининвеста встретились с резидентами индустриальных парков Подмосковья

Специалисты Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья провели встречу в Доме правительства региона с представителями Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», среди которых резиденты индустриальных парков «Есипово» и «Сынково».

Так, в ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы и существующие отраслевые вызовы, также участников познакомили с мерами поддержки, доступными для инвесторов и предпринимателей Подмосковья.

«Наша встреча — не просто еще один шаг в деле информирования бизнеса о том, какие возможности взаимодействия с регионом для него открыты. Ведь именно запрос бизнеса является для нас одним из важнейших драйверов развития и дальнейшей корректировки существующей в нашем регионе системы взаимодействия с инвесторами и предпринимателями», — отметила зампред.

В ходе сессии вопросов и ответов, которая также стала знакомством с семью компаниями и их производствами, было затронуто немало важных для бизнеса тем. Не меньший интерес вызвал вопрос поддержки экспорта — ведь, как оказалось, немало компаний заинтересованы не только в продвижении своей продукции у нас в стране, но и в выходе на зарубежные рынки.

Также затронули и существующие возможности оптимизации производства в рамках нацпроекта «Производительность труда», который позволяет существенно улучшить производственные показатели без дополнительных затрат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.