Spiegel: на Западе перепутали причинно-следственные связи в оценке эффективности санкций против России

Западные страны посчитали снижение цен на российские энергоресурсы результатом принятых ими санкций, однако они перепутали причинно-следственные связи, пишет Der Spiegel.

Так, эмбарго на перевозку нефти морским путем не имело никакого отношения к снижению цен, но на Западе провозгласили это своим успехом, отмечает экономист Беньямин Хильгеншток.

Страны группы G7, ЕС и Австралия ввели потолок на российскую нефть в размере $60 за баррель и заявляли, что эта мера стала действенной.

В действительности же нефть в экспортных портах Приморска и Новороссийска отгружается по цене $74 за баррель, утверждает издание.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок констатировала, что западные санкции не оказали ожидаемого эффекта на российскую экономику.