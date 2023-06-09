Спрос на фоне опасений: стало известно, почему так подорожал доллар

По данным на утро 9 июня 2023 года, доллар на Мосбирже можно было купить за 83 рубля. Такое большое значение отметилось впервые с 7 апреля.

Как рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, динамика пары «доллар-рубль» сегодня очень чутко отзывается на любые изменения обстановки как внутри страны, так и в мире.

«Сейчас на ослабление курса рубля мог повлиять повышенный спрос на валюту, связанный с тем, что граждане опасаются дальнейшего ужесточения санкций и сокращения поступлений американской валюты на отечественный рынок», – рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

То, как будет вести себя рубль в дальнейшем, будет зависеть от общей перестройки российской экономики, а также деятельности наших компаний за рубежом.

«Однако стоит учитывать, что ЦБ не допустит серьезной волатильности национальной валюты или ее сильного ослабления. Это может повлиять на потребительские настроения населения и бизнеса, а также на уровень жизни в целом. Сейчас международные резервы Банка России достаточны, а значит практически наверняка можно ожидать, что регулятор будет постоянно поддерживать курс рубля», – подытожила эксперт.

Ранее депутат объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара.