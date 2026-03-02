Спрос на восстановленные смартфоны в России вырос втрое

Россияне все чаще обращают внимание на восстановленные смартфоны. По словам главного редактора Itzine.ru Сергея Кузнецова, за последний год спрос на такие устройства вырос в три раза. Его слова приводит «Коммерсантъ».

В лидерах — продукция Apple: восстановленные iPhone 11, 14 Pro Max и 15 Pro Max пользуются наибольшей популярностью. Не отстают и другие бренды: Samsung и Xiaomi тоже активно покупают.

«Это как с покупкой подержанного автомобиля. Только в этом случае вам продается новое устройство, в котором, как честно заявляется, что-то было восстановлено, возможно, оно целиком. В любом случае этот смартфон не может считаться точно таким же, как новый, при этом он дешевле», — сказал Кузнецов.

По словам эксперта, восстановленные аппараты — это не подержанные телефоны с рук. Устройства проходят полную диагностику, ремонт и замену деталей в заводских условиях. Продавцы дают на них такую же гарантию, как на новые. При этом цена оказывается примерно на треть ниже. Риски купить некачественный товар минимальны, но все же стоит помнить: восстановленный смартфон не идентичен только что сошедшему с конвейера.

Для продавцов этот сегмент рынка особенно привлекателен: новые модели часто не предлагают кардинальных улучшений по сравнению с предыдущими, и люди охотнее берут проверенные устройства по более низкой цене. Кроме того, историю восстановленного аппарата можно отследить: известны данные о ремонте и предыдущих владельцах.

Отдельная история — китайские восстановленные аппараты. Их нередко пытаются выдать за новые. Эксперт подчеркивает, что такие устройства могут иметь серьезные модификации, например, вместо встроенной электронной сим-карты (eSIM) в них устанавливают слот для физических сим-карт. Для крупных торговых сетей это выгодный бизнес, но покупателю нужно быть внимательным.

